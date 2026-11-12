Move Viaggi acquisisce Goaltour Como

Move Viaggi ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dell'intero ramo d'azienda di Goaltour Como, storica realtà del settore turistico con 37 anni di attività sul territorio, guidata da Roberto Bresciani.

Dopo la recente acquisizione di Ocean Viaggi, Move Viaggi investe in un'altra realtà consolidata, ampliando la propria rete distributiva e rafforzando la presenza sul territorio. Al centro dell'accordo non vi è soltanto l'ampliamento del network, ma anche la volontà di valorizzare un patrimonio di esperienza, competenze e relazioni costruito nel tempo. In quasi quattro decenni di attività, Goaltour Como ha saputo affermarsi come un punto di riferimento nel proprio mercato, sviluppando un rapporto di fiducia con la clientela e un forte radicamento nel tessuto locale, e un approccio orientato alla consulenza individuale, alla qualità del servizio e all'assistenza al cliente.

L’ingresso nella piazza di Como consente a Move Viaggi di ampliare il proprio raggio d’azione in un mercato caratterizzato da una forte domanda turistica internazionale per favorire un maggior sviluppo commerciale, con particolare attenzione al segmento incoming e ai servizi rivolti a una clientela di fascia alta.

“L'acquisizione di Goaltour Como rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita ed espansione di Move Viaggi, rafforzando la nostra presenza in un territorio di grande valore strategico – spiega Roberto Silvestrini, direttore generale Move Viaggi -. Il Lago di Como è oggi una delle destinazioni più iconiche, esclusive e di tendenza del panorama turistico internazionale, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo. Essere presenti in una piazza così prestigiosa, attraverso una realtà storica e consolidata come Goaltour, rappresenta per noi un'importante opportunità di sviluppo e un motivo di grande soddisfazione. Ma è soprattutto un privilegio poter lavorare e collaborare con un professionista come Roberto Bresciani, che da oltre 40 anni opera nel settore con competenza, passione e una profonda conoscenza del territorio, del mondo dei viaggi e del turismo: la sua esperienza sarà un valore prezioso per tutto il nostro gruppo”.

L'acquisizione si inserisce in un modello di sviluppo che coniuga dimensionalità, continuità e valorizzazione delle identità locali. Un approccio che riconosce nelle agenzie storiche professionalità, reputazione e una conoscenza del territorio che Move Viaggi intende preservare all'interno di una struttura più ampia.

“La mia decisione di aderire ad una realtà più grande, più strutturata, ed in forte espansione territoriale nel Nord Italia rappresenta per me una nuova sfida personale e professionale, e per tutti un’importante opportunità per usufruire di nuovi supporti tecnologici e professionali, a sostegno e miglioramento dei servizi d’eccellenza che da sempre meritate per i vostri viaggi di lavoro e di piacere, e per le vostre esperienze di viaggiatori in giro per il nostro mondo” dice Roberto Bresciani ai suoi clienti.