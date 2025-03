MRH Group cresce a doppia cifra, i piani di sviluppo

“Il fatturato è stato di 32 milioni di euro con un aumento del 28% rispetto al 2023 e, per il 2025, contiamo di crescere di un ulteriore 28%, un obiettivo possibile alla luce dell’incremento del 35% nei mesi di gennaio e febbraio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”. Così Laura Sandrini, presidente di MRH Group Srl, che fa parte di Volonline Group e include Mister Holiday, la rete di agenzie di viaggi con la formula di affiliazione in franchising e centrale di acquisto; YODI, la rete dei consulenti di viaggi senza agenzia fisica, e diverse agenzie sul modello di influencer marketing come PUOY e Uniqueborn, per lo sviluppo di viaggi di gruppo con accompagnatori.

“Mister Holiday, che proprio quest’anno ha celebrato i primi vent’anni di attività con una convention a fine febbraio a Marrakech - aggiunge Sandrini -, sta per lanciare un nuovo servizio di comparazione degli hotel, che consente alle agenzie di viaggi, grazie a un continuo flusso di fornitori alberghieri, di paragonare le tariffe e di offrire al cliente finale il miglior rapporto qualità/prezzo”.

Investimenti in innovazione

MRH Group continuerà inoltre a investire nelle business unit più innovative, come YODI, e in altre filiali sul modello di PUOY, l’agenzia creata in collaborazione con l’influencer Giovanni Arena, nonché di Uniqueborn gestita da Paola Breazzano, per sviluppare viaggi di gruppo accompagnati.

“Queste nuove realtà - spiega Fabio Bignotti, ceo di MRH Group - hanno rappresentato il 50% della crescita del 2024 e ci stanno consentendo di creare dei prodotti tematici e di nicchia per soddisfare le necessità di nuovi target di viaggiatori, come i giovani e chi viaggia inseguendo una passione o un proprio interesse. Per il 2025 contiamo di sviluppare nuove business unit per conquistare nuovi target“.