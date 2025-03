Volonline Group incrementa il fatturato 2024, totalizzando un +35% nel comparto turismo e un +15% per quanto riguarda la biglietteria aerea. Ottime prospettive per il 2025, con una crescita intorno al 46% sul turismo e al 20% sulla biglietteria.

Secondo la società di ricerca Statista per Financial Times, il gruppo si è classificato nel primo quarto della classifica, precisamente al 245° posto su mille aziende europee in base al tasso di crescita annuale rilevato nel triennio 2020-2023. Secondo questo ranking, il tasso di crescita assoluto di Volonline è stato del 673,7%, mentre il tasso di crescita annuo composto del 97,8%.

“L’andamento positivo è dovuto, oltre che agli sviluppi in tecnologia e digitale e alla nostra capacità di ridefinire la visione del business in funzione dell’evoluzione di mercato, alla nostra scelta di proporre un mondo sempre più articolato e completo in termini di offerta di filiera. Dal 2020 a oggi, abbiamo creato alcune business unit b2b, utilizzate e apprezzate dal settore e, per non incorrere nel conflitto multicanale ma con l’obiettivo di completare la filiera turistica, abbiamo sviluppato anche marchi b2b2c – afferma Luigi Deli, founder & ceo -. Oggi la dimensione e l’articolazione del nostro business costituito dalle società Fly4You che include Volonline, Teorema Vacanze, Volonclink, EasyhotelXML e la biglietteria insieme a Reisenplatz, Mrh Group - già Mister Holiday- e Webeds Holding, oltre ad altri brand di nicchia, ci consente di presentarci sul mercato come un’unica realtà che abbiamo voluto chiamare Volonline Group, una denominazione più ampia atta a comprendere tutte le attività in capo al gruppo”.