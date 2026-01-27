Proseguono i rumors in merito al futuro di Ávoris, il tour operator del gruppo Barceló che proprio quest’ultimo avrebbe deciso di mettere sul mercato a qualche anno di distanza dal primo tentativo di vendita.

Teatro delle ultime indiscrezioni sui possibili acquirenti o sui soggetti con i quali sarebbe in corso un dialogo aperto l’ultima edizione della Fitur di Madrid. E tra i papabili, si legge su Preferente, spuntano anche due nomi italiani: il gruppo Alpitour, indicato però come meno probabile, e Msc.

Nessuna conferma o smentita al momento da parte degli interessati, ma quello che appare chiaro dai soggetti che stanno emergendo è che Barceló si starebbe rivolgendo a soggetti industriali del comparto e non a fondi di investimento.

Tra i nomi filtrati in queste ore, oltre appunto ai due italiani, ci sarebbe anche quello del Gruppo Tui, mentre da oltreoceano si parla di una possibile cordata in cui sarebbero coinvolti, tra gli altri, Hyatt e Certares.