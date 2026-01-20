Ávoris torna sul mercato: le trattative del gruppo Barceló

Sette anni dopo la mancata vendita al fondo americano Certares, si torna a parlare della possibile cessione del tour operator spagnolo Ávoris, che fa parte del gruppo Barceló. Il suo presidente, Simón Pedro Barceló, avrebbe infatti avviato le trattative con tre grandi realtà del turismo.

Secondo quanto riportato da Preferente, in queste conversazioni, ancora attive, si sarebbe anche messa sul tavolo la possibilità di raggiungere accordi alternativi che non comportino necessariamente la vendita totale degli asset. L’accelerazione sarebbe stata imposta dopo che le previsioni di utili per la chiusura dell’esercizio sarebbe ben al di sotto delle aspettative per un gruppo che fatturerà 4.800 milioni di euro nel 2025.

Secondo le cifre relative all’ultimo esercizio, quello del 2024, a fronte di un fatturato da 4,4 miliardi del t.o. contro 3,1 degli alberghi, l’Ebitda era stato di soli 36 milioni per Ávoris contro i 625 milioni della catena alberghiera.