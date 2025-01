Sono aperte le vendite per viaggiare a bordo di Msc World Asia, la nuova ammiraglia World Class di Msc Crociere. Dopo il debutto a Miami il prossimo 9 aprile, la nave navigherà nel Mediterraneo occidentale, a partire dalla fine del 2026.

Dall’11 dicembre 2026, per la stagione invernale 2026/27, Msc World Asia sarà infatti impegnata in itinerari di sette notti verso le destinazioni più popolari del Mediterraneo occidentale, tra cui Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta con imbarchi accessibili in ogni porto.

La nave trascorrerà anche la stagione estiva 2027 nel Mediterraneo occidentale, con un itinerario di sette notti che toccherà Barcellona, Marsiglia, Genova, Napoli, Messina e La Valletta.

“Abbiamo scelto di posizionare la nostra ultima ammiraglia nel Mediterraneo occidentale, una regione che consideriamo di fondamentale importanza strategica - spiega Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere -. Msc World Asia arricchirà ulteriormente la nostra offerta nel Mediterraneo, ampliando la varietà di porti d’imbarco e itinerari a disposizione degli ospiti, per rendere ancora più speciali le loro fughe invernali e vacanze estive. Come per ogni nostra nuova nave, introdurremo nuovi concept, spazi e servizi innovativi per offrire ai nostri ospiti un’esperienza in crociera senza precedenti”.

Msc World Asia incarna la cultura e i paesaggi asiatici. Come tutte le navi World Class, la nave conserva la sua caratteristica prua che si eleva dalla linea di galleggiamento, insieme all’iconica poppa a forma di Y, che si apre su una spettacolare passeggiata esterna.