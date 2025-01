‘Dirty Dancing in concert’ debutta in mare. Il musical che ripropone a teatro il leggendario film con Patrick Swayze e Jennifer Grey andrà in scena al World Theatre, a bordo di Msc World America, la nuova ammiraglia di Msc Crociere, che salperà da PortMiami il prossimo 12 aprile.

Oltre allo show, a bordo della nave sarà possibile godere 24 ore su 24 di un ricco programma di attività di intrattenimento, che includerà spettacoli teatrali, musica dal vivo e giochi. “Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Msc World America, che farà il suo debutto il prossimo 9 aprile e che rappresenta una pietra miliare nella nostra continua evoluzione nel mondo delle crociere - commenta Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo Msc -. Con il suo design innovativo, i servizi esclusivi e un’offerta di intrattenimento senza pari, Msc World America è pronta a ridefinire il concetto stesso di vacanza in mare. Garantire una programmazione di intrattenimento variegata, capace di soddisfare le diverse esigenze di ogni ospite, è essenziale per offrire un’esperienza di crociera unica. Msc World America è dunque pronta a stupire tutti gli italiani che l’hanno già scelta e la sceglieranno per la propria vacanza oltreoceano”.