Più stranieri che italiani per la sesta World Cruise di Msc Crociere, partita da Genova il 5 gennaio e di rientro il prossimo 6 maggio. Un dato in contro tendenza rispetto agli ultimi anni, ma indicativo della crescente internazionalizzazione del porto ligure, attraverso cui la compagnia prevede di movimentare nel 2025 ben 1,1 milioni di passeggeri (+13% sulla passata stagione, con 238 toccate complessive).

“Il target di riferimento continua a essere quello di un cliente maturo in coppia - hanno spiegato a Genova Gianni Pilato e Pietro Sarcinella, rispettivamente area manager di Msc Crociere e comandante della nave in partenza, Msc Magnifica - benché a prevalere siano oggi tedeschi e francesi, seguiti da italiani e piccoli gruppi orientali, in particolare cinesi, con una significativa componente di neofiti giovani desiderosi di cambiare vita. Le trasformazioni in atto non dipendono tanto dalla cifra d’investimento, che parte da una base di 17mila euro per circa 122 giorni di navigazione, ma dalla disponibilità di tempo e dal maggior peso dei legami familiari, oltre che dalla costante scelta di nuovi itinerari”.

Se la World Cruise di Msc Magnifica (46 destinazioni in 21 Paesi) dedicherà quest’anno ampio spazio agli scali sudamericani (fra cui Puerto Madryn, Puerto Chacabuco, Puerto Montt e Valparaiso), il 2026 valorizzerà invece un ampio itinerario nel Pacifico, potendo inoltre contare sull’arrivo in flotta di World America dall’aprile 2025 e di World Asia nel 2026.