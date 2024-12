I gusti e le preferenze degli ospiti stanno cambiando radicalmente, grazie a trend che modificano le abitudini legate al modo di viaggiare. Secondo Msc Crociere le tendenze del 2025 sono cinque, la prima delle quali è la Coolcations, ossia la preferenza per destinazioni fredde e paesaggi naturali mozzafiato, come Alaska e fiordi norvegesi, con nuove rotte Msc nel Nord Europa e Alaska.

Il secondo trend è Radical Sabbaticals, con l’aumento degli anni sabbatici grazie alla flessibilità lavorativa. A questo proposito Msc programma World Cruises con itinerari che toccano fino a 50 destinazioni in 32 Paesi. Terza tendenza è il Set-Jetting, viaggi ispirati da popolari film, serie e libri e, per assecondare questo genere di preferenze nei suoi ospiti, la compagnia propone itinerari che includono location iconiche come Dubrovnik, Dubai e New York.

Aumenta poi l’interesse per il turismo culinario, con il cibo diventa centrale nei viaggi, perciò Msc propone esperienze food uniche, sia a bordo che con escursioni a terra in mete gastronomiche come Napoli e Buenos Aires. Infine le Vacanze All-Inclusive, col crescente desiderio di esperienze esclusive e di alta qualità. A questo proposito l'Msc Yacht Club offre servizi premium come maggiordomo 24 ore e strutture private. Msc si adatta, dunque, a queste tendenze con nuove rotte, esperienze personalizzate e un focus su comfort, esclusività e autenticità.