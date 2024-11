Conto alla rovescia per l’inaugurazione Msc World America, nuova ammiraglia che il 9 aprile sarà battezzata ufficialmente a Miami. La nave è un’importante evoluzione del prototipo della World Class e sarà dotata di aree e concept ridisegnati per offrire un’esperienza ancora più ricca navigando nei Caraibi. Caratterizzata da un design europeo, la nave sarà la prima a disporre di sette distretti a bordo, ognuno caratterizzato da atmosfere, strutture ed esperienze diverse.

La nuova ammiraglia, in costruzione presso Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, è attualmente entrata nell’ultima fase di allestimento, durante la quale vengono installati tutti gli arredi e gli equipaggiamenti nelle varie aree della nave.

Il comandante Dino Sagani, che è già in cantiere per seguire da vicino i lavori della nuova ammiraglia, ha affermato: “L’assegnazione di questo comando rappresenta per me l’apice della carriera, con l’opportunità di seguire e supervisionare le fasi della costruzione della nave e la preparazione dell’equipaggio alla navigazione. Sono onorato per la fiducia dell’armatore nei miei riguardi per questo ruolo importante e delicato, e non vedo l’ora di far salpare la nuova ammiraglia della flotta verso Miami, dove il 9 aprile avverrà il suo battesimo. Gli ultimi mesi della costruzione di una nave sono i più entusiasmanti perché si partecipa alla nascita di un nuovo gioiello dei mari che, per un comandante, è come se diventasse un vero e proprio figlio di cui prendersi cura”.

Leonardo Massa, vice president Southern Europe di Msc Crociere, ha aggiunto: “Msc World America è la nave ideale per chi desidera trascorrere un viaggio nel Mar dei Caraibi. Moltissimi italiani, in particolare quelli che hanno già provato una crociera nel Mediterraneo a bordo della gemella Msc World Europa, stanno già prenotando le loro vacanze a bordo”.

Msc World America sarà dotata di nuovi ristoranti, bar, esperienze e spazi. Con il ristorante ‘Eataly’, l’unico su una nave da crociera, il ristorante greco ‘Paxos’ e il primo comedy club di Msc Crociere ‘The Loft’, ogni ospite potrà gustare i propri piatti preferiti.

La nave, inoltre, sarà dotata di ‘The Harbour’, parte del distretto Family Aventura, un luogo all’aperto progettato per bambini e famiglie per stare insieme, giocare e rilassarsi. È lì che si trova anche Cliffhanger, un’attrazione con altalena a 50 metri sopra l’oceano.

Sui ponti più alti a prua della nave, è situata l’area dell’Msc Yacht Club, la zona esclusiva dedicata agli ospiti più esigenti.