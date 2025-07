Accordo Spagna-Gibilterra per un confine ‘aperto’

Il Regno Unito, l’Unione europea, la Spagna e Gibilterra hanno raggiunto un accordo che dovrebbe preludere a un futuro trattato formale tra l’Unione europea e il Regno Unito in merito a Gibilterra.

Mantenere la fluidità degli spostamenti delle persone attraverso il confine è di fondamentale importanza per il territorio britannico . Circa 14 mila 400 cittadini dell’Ue lavorano a Gibilterra, inclusi oltre 9 mila spagnoli, che si spostano quotidianamente dalla città di confine di La Línea de la Concepción.

L’accordo è essenziale anche per il turismo di Gibilterra. Nel 2023, come riporta Travelmole, il territorio ha accolto oltre 9,3 milioni di visitator . Una quota preponderante è arrivata via terra oltre confine (il 94,5% di tutti gli arrivi).

L’obiettivo principale dell’accordo è garantire la futura prosperità dell’intera regione. Ciò sarà realizzato eliminando tutte le barriere fisiche, i controlli e i controlli su persone e merci che circolano tra Spagna e Gibilterra, preservando al contempo l’area Schengen, il mercato unico dell’Ue e l’unione doganale.

Per quanto riguarda le persone, le parti hanno concordato di istituire doppi controlli di frontiera a Gibilterra e Schengen presso il porto e l’aeroporto di Gibilterra. La piena cooperazione tra l’Ue e le autorità del Regno Unito e di Gibilterra eliminerà tutti i controlli al valico tra Gibilterra e La Línea.

Una maggiore fluidità trasformerà radicalmente anche i viaggi aerei verso il territorio britannico. La Spagna sta ora valutando la possibilità di sviluppare un proprio terminal passeggeri all’aeroporto di Gibilterra. Questo fa seguito alle proposte per la creazione di un hub di trasporto transfrontaliero al servizio di oltre 120 mila residenti.

La scomparsa dei controlli di frontiera tra Gibilterra e la Spagna creerebbe un’opportunità unica per trasformare l’aeroporto in una struttura completamente integrata al servizio di entrambe le parti. L’istituzione di una presenza spagnola in aeroporto consentirebbe rotte aeree commerciali dirette da e per il territorio spagnolo, migliorando la connettività regionale e rafforzando l’economia grazie all’aumento dei servizi e delle attività aeroportuali.

Attualmente, l’aeroporto di Gibilterra offre solo voli per il Regno Unito, con due voli giornalieri operati da British Airways per Londra Heathrow. easyJet vola quotidianamente per Londra Gatwick e Manchester. Offre anche tre voli settimanali per Bristol e due voli settimanali per Birmingham.