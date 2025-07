Apre W Florence,il marchio si espande in Italia

Arriva anche a Firenze il brand W. Marriott International ha infatti annunciato l’apertura del W Florence , un lussuoso rifugio nel cuore della capitale toscana. W Florence dona nuova vita a un edificio storico in stile razionalista-modernista, che ospitava un tempo l’ex Grand Hotel Majestic.

Situato nel cuore di Firenze, in Piazza dell’Unità Italiana, con ingresso da via del Melarancio, l’hotel è a pochi passi dal Duomo, dalla Basilica di Santa Maria Novella e dal distretto dello shopping in centro città e rappresenta un sofisticato e vivace punto di partenza alla scoperta della città. L’hotel dispone di 119 camere dal design ricercato, tra cui 16 suite e una Penthouse, oltre a spazi interni ed esterni perfettamente integrati, che includono un cortile centrale parzialmente coperto, con interessanti proposte gastronomiche. Impareggiabile è il rooftop garden, che regala una vista panoramica sull’architettura iconica di Firenze.

Situato in un edificio iconico progettato nel 1968 dal celebre architetto fiorentino Lando Bartoli e caratterizzato da una facciata in pietra, finestre a feritoia e elementi verticali in bronzo, l’hotel è stato restaurato e reinterpretato dallo studio italiano Genius Loci Architettura.

“L’apertura di W Florence segna l’arrivo di un’esperienza di ospitalità audace e immersiva in una delle città artistiche più vivaci d’Italia - dichiara Helen Leighton, vice president, Luxury Brands, Emea -. Siamo impazienti di vedere i nostri ospiti immergersi nel ricco tessuto culturale di Firenze, reso ancora più vivo grazie al design audace di W Florence, alle sue proposte culinarie innovative e all’inconfondibile servizio firmato W.”

Il pluripremiato studio di design internazionale AvroKO, già responsabile degli interni di W Prague e di W Hoboken, di prossima apertura, ha sapientemente fuso il fascino degli anni ’60 e ’70 con un’estetica moderna e raffinata, ispirandosi al mondo della moda italiana per creare un dinamico dialogo tra passato e presente. Forme geometriche e colori decisi caratterizzano l’intero hotel, dai ristoranti e gli spazi comuni fino alle camere e suite.

Al centro dell’hotel si trova il cortile, concepito come una vera e propria piazza interna, che crea un flusso naturale tra i ristoranti e le aree comuni. Un tempo soppalco di una ex banca, lo spazio è stato trasformato con cura: sedute dallo stile rétro italiano si affiancano a vivaci elementi botanici, pareti verdi e piante rigogliose. Progettata con la massima flessibilità, l’area può facilmente trasformarsi in una location sofisticata per sfilate di moda, eventi privati o appuntamenti sociali.

W Florence propone un’inedita fusione tra cucina italiana contemporanea e sapori internazionali, per un’esperienza gastronomica originale che si articola in diverse location, la cui apertura è prevista nel corso dell’estate. Il ristorante Tratto proporrà un concept gastronomico italiano contemporaneo con diverse estensioni, ossia un ristorante principale e un bar al piano terra dell’hotel, oltre che alla W Lounge, nel cortile e nel servizio in camera.

In apertura a fine estate 2025, Zefiro Rooftop sarà il rooftop panoramico dell’hotel che catturerà l’essenza della città con viste spettacolari sul Duomo, sullo skyline urbano e sulle colline toscane circostanti. L’offerta comprenderà cocktail d’autore, piccoli piatti creativi e un ricco programma di eventi: dalle serate pop-up a base di pizza alle performance settimanali di DJ e musicisti locali e internazionali.

In arrivo a coda dell’estate 2025 anche Akira Back che porterà in Toscana la visione audace e artistica dello chef stellato Michelin, reinterpretando in chiave contemporanea le tradizioni culinarie giapponesi e coreane, situato al piano terra del W Florence.