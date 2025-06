Marriott porta in Nepal il brand Autograph Collection

Marriott International porta il suo marchio Autograph Collection Hotels tra le montagne del Nepal. La struttura, che segna il debutto del brand nell’Asia meridionale, si chiama The Soalteee Kathmandu, Autograph Collection, e, con 285 camere, diventa il 19esimo brand del portfolio Marriott Bonvoy a entrare nella regione, che comprende India, Bhutan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka.

Situato nel quartiere Tahachal di Kathmandu, The Soaltee Kathmandu, l’hotel - come scrive hotelsmag.com - dispone di camere e suite arredate con elementi locali come jaali in legno, mattoni a vista e dipinti Thangka. Inaugurato nel 1966, si estende su 5 ettari di giardini paesaggistici e ogni camera offre una vista sulla catena montuosa dell’Himalaya, sullo Stupa di Swoyambhunath e sui giardini interni.

“Con una tradizione lunga oltre 58 anni - sottolinea Avinash Deshmukh, il direttore generale - questo iconico hotel fonde perfettamente il ricco patrimonio culturale del Nepal con il lusso contemporaneo. Che gli ospiti esplorino la vivace città, si immergano nella bellezza dell’Himalaya oppure organizzino eventi indimenticabili, l’esperienza qui è davvero unica. Apriamo un nuovo capitolo per questa storica proprietà e per il marchio nella regione”.

L’hotel dispone di una piscina all’aperto, una spa, un campo da tennis, un centro fitness aperto 24 ore su 24 e 2350 metri quadrati di spazi per eventi interni ed esterni.

La proprietà include ‘The Storyteller’, un’installazione curata e integrata negli spazi pubblici, pensata per catturare la storia dell’hotel attraverso i contributi degli ospiti, manufatti antichi e racconti personali.