Milano vuole la tassa di soggiorno a 7 euro anche per il 2026

Il Comune di Milano chiederà una deroga per l’aumento della tassa di soggiorno da 5 a 7 euro anche per il prossimo anno, che coinciderà con le Olimpiadi invernali di Cortina. L’incremento era stato varato per l’anno in corso sfruttando la possibilità offerta dall’anno del Giubileo, con i Comuni capoluogo che potevano avere la facoltà di applicare un supplemento di due euro sull’imposta già in vigore.

“Faremo una proposta per l’anno delle Olimpiadi per avere lo stesso tipo di deroga che è stata concessa per l’anno giubilare, è un tema di equità”, ha sottolineato l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte, ricordando come nella Capitale la tassa di soggiorno arrivi a 10 euro.

Una cifra che, si legge su Corriere.it, se applicata a Milano porterebbe gli introiti fino a 130 milioni di euro.