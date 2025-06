Malpensa: trenta milioni di euro per i lavori in vista delle Olimpiadi di Cortina

Ammonta a 30 milioni di euro l’investimento che verrà effettuato dalla Sea per i lavori di potenziamento al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa in vista delle olimpiadi invernali di Milano Cortina. Si tratta del terminal che sarà dedicato all’accoglienza degli atleti oltre alle delegazioni, ai giornalisti e agli spettatori.

Si tratterà di un periodo molto impegnativo per lo scalo, sia per il numero di arrivi (circa 340mila in più in due mesi considerando anche le Paralimpiadi) sia per la gestione della mole di bagagli speciali che accompagneranno i partecipanti. Il giorno clou, si legge su Corriere.it, è previsto per il 23 febbraio quando in una sola giornata l’hub del Nord Ovest dovrà gestionare 4mila bagagli fuori misura, tredici volte tanto una giornata media.

Da monitorare anche la settimana prima dell’inizio delle gare, previsto per il 6 febbraio, quando ci saranno circa 170mila arrivi in più rispetto al traffico normale. Tra gli interventi previsti un generale restyling, allestimento di un’area dedicata per la gestione dei bagagli e il miglioramento della zona dedicata al controllo dei passaporti.