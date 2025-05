Nuovo soft brand per Marriott: il gruppo debutta in India con Series

Si chiama Series by Marriott e debutterà in India il nuovo soft brand del gigante americano dell’hospitality. “L’India - ha dichiarato Anthony Capuano, ceo di Marriott - rappresenta un mercato chiave in decisa crescita e una solida base per accelerare lo sviluppo della collezione Series by Marriott in altri mercati in tutto il mondo”.

Il brand, spiega Travel Weekly, esordirà nel Paese grazie a un accordo con la società di gestione alberghiera indiana Concept Hospitality Private Limited, che conta 84 hotel. In base all’intesa i tre marchi principali di Concept Hospitality - The Fern, The Fern Residency e The Fern Habitat - saranno affiliati esclusivamente a Series by Marriott in tutta l’India e il gruppo effettuerà anche un piccolo investimento azionario in Concept Hospitality.

Gli standard essenziali per entrare nel soft brand sono essere di fascia media e alta, disporre di camere confortevoli, wi-fi gratuito e caffè o tè ogni giorno e offrire colazione gratuita, centri fitness e spazi per riunioni ed eventi.

Marriott ha dichiarato di essere in trattative con i proprietari di hotel per introdurre il marchio Series negli Stati Uniti, Caraibi, America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa. Gli altri soft brand di Marriott includono Autograph Collection, Tribute Portfolio, Design Hotels e MGM Collection con Marriott Bonvoy.