Marriott si ingrandisce: acquisita la catena citizenM

Marriott International ha acquisito citizenM, sviluppatore alberghiero, investitore e catena, con sede nei Paesi Bassi. L’operazione ha l’obiettivo di accelerare l’espansione Marriott nell’offerta lifestyle. Attualmente il portfolio globale citizenM è composto da 36 hotel, per un totale di 8.544 camere in Usa, Europa e Asia-Pacifico, in particolare New York, Londra, Parigi e Roma, ma la pipeline potrà contare su altri tre hotel in apertura nel 2026.

Il brand si rivolge a un target che ricerca sistemazioni tecnologiche e dal design ‘intelligente’, ma anche con opere d’arte immersive e manufatti locali, food e bevande da asporto. “Aggiungiamo citizenM per differenziare il nostro portafoglio di marchi - ha affermato Anthony Capuano, presidente e ceo di Marriott International - sfruttando il nostro sistema di sviluppo globale, i vantaggi della nostra struttura dei costi di affiliazione e la forza della nostra piattaforma di fidelizzazione Marriott Bonvoy”.