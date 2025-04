Marriott punta al raddoppio in Europa per Four Points Flex by Sheraton

Marriott International vuole far crescere in Europa il brand midscale Four Points Flex by Sheraton e punta al raddoppio delle proprietà entro la fine del 2026. Fra le nuove aperture, anche l’Italia reciterà un ruolo da protagonista: accanto all’attuale Four Points Flex by Sheraton Naples Marigliano sono previsti tre nuovi investimenti, con lo sbarco del brand a Parma, Bologna e Rimini.

Marriott ha lanciato Four Points Flex by Sheraton nell’area Europa, Medio Oriente e Africa a settembre 2023, in risposta all'esigenza dei viaggiatori di soluzioni di alloggio value-driven che mantenessero intatti qualità e servizio. Da allora, il brand ha ampliato il suo portafoglio Emea a 25 hotel operativi e oltre 2.700 camere in Danimarca, Turchia, Regno Unito, Italia e Germania.

I piani di crescita entro la fine del 2026 includono il debutto del brand in Austria con due strutture, il lancio in Francia con l'apertura del Four Points Flex by Sheraton Lourdes Sanctuaire, l’aggiunta di sette strutture in Germania, l’espansione in Italia, la crescita continua nel Regno Unito, con quattro aperture previste, tra cui quelle a Edimburgo e Brighton, la crescita continua in Turchia, con tre aperture programmate e l’apertura prevista del Four Points Flex by Sheraton Copenhagen Glostrup in Danimarca.

Il brand si è anche espanso nella regione Asia-Pacifico - esclusa la Cina - in seguito a un accordo con KKR per la conversione di 14 proprietà in Giappone e ha riscontrato interesse da sviluppatori in Medio Oriente e Africa.