Dul podio delle destinazioni più esposte all’overtourism c’è Venezia, ma le città che l’accompagnano non sono quelle che si potrebbe immaginare.

Anche Rimini e Bolzano si confermano tutte, per il secondo anno consecutivo, sul podio secondo la mappa italiana dell’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico (Icst), elaborata dall’Istituto Demoskopika.

Due gli indicatori principali, ovvero quelli che forniscono i dati su densità e intensità turistica, e che quindi evidenziano le aree a più alta concentrazione. Rimini e Venezia sono al primo posto per densità, con rispettivamente oltre 17mila e quasi 16mila presenze per chilometro quadrato. A sorpresa nella classifica delle prime dieci città più esposte al rischio di overturism per densità turistica troviamo Livorno (con l’Isola d’Elba) al quarto posto, Napoli e Milano, quinta e sesta, e Roma ottava dopo Verona. Firenze è 16esima, ma si colloca a livello “alto” dell’indice non come città, ma come sistema turistico provinciale.

Chiudono la classifica Rieti, Benevento, Reggio Calabria, Isernia, Avellino e Campobasso, che si confermano ai margini del turismo di massa. Bolzano detiene il primato per l’intensità turistica, ovvero il rapporto tra presenze e popolazione residente, con quasi 69 turisti per abitante, seguita da Venezia con quasi 47. In coda, invece, Lodi, Avellino e Benevento.