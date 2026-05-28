Msc Crociere: la formula Best Holiday Ever per vacanze serene

Serenità e sicurezza. Sono queste le risposte che Msc Crociere offre agli italiani nella prenotazione delle vacanze con la formula ‘Best Holiday Ever’.

“Oggi la vacanza non è più soltanto evasione. È ricerca di serenità, desiderio di leggerezza e bisogno di vivere esperienze memorabili senza rinunciare alla tranquillità. ‘Best Holiday Ever’ non è un semplice claim pubblicitario, ma una vera e propria risposta che nasce da questa evoluzione culturale: trasformare il viaggio in un’esperienza completa, fluida e senza stress, capace di coniugare scoperta, comfort, intrattenimento e qualità del servizio - sottolinea Leonardo Massa, vice president Sud Europa di Msc Crociere -. In un’estate in cui molti italiani privilegiano mete vicine, formule flessibili e soluzioni percepite come sicure, la crociera diventa una risposta perfetta a questi bisogni, un modello di vacanza che consente di vivere più destinazioni in un’unica esperienza, con un’organizzazione integrata e un’attenzione costante all’esperienza e alla sicurezza degli ospiti”.

La formula prevede un unico prezzo trasparente e, nonostante il recente aumento globale dei costi del carburante, la compagnia non introdurrà alcun supplemento nell’estate 2026. Inoltre, Msc offre crociere di “prossimità”, grazie a 13 porti di imbarco lungo le coste del Bel Paese. Per qualsiasi italiano è quindi possibile partire per una crociera alla scoperta delle più belle mete del Mediterraneo con comodità. Per chi desidera raggiungere destinazioni più lontane, la compagnia propone un’ampia gamma di pacchetti Fly & Cruise che combinano la crociera con i voli per raggiungere le destinazioni di partenza delle navi. Nel pacchetto sono compresi anche i trasferimenti aeroporto-nave e nave-aeroporto per una vacanza coordinata e protetta e per una maggiore comodità e tranquillità.

Pensati per semplificare il viaggio dall’inizio alla fine, questi pacchetti sono realizzati in collaborazione con alcune delle compagnie aeree più rinomate al mondo, permettendo agli ospiti di concentrarsi sul piacere della vacanza anziché sulla logistica. I voli sono attentamente coordinati con gli orari delle crociere, i trasferimenti tra aeroporto e nave sono inclusi e un supporto dedicato accompagna gli ospiti durante tutto il viaggio, aiutando a gestire eventuali imprevisti affinché i programmi possano proseguire serenamente.

La compagnia ha inoltre rinnovato il sito web per offrire un’esperienza di navigazione e acquisto ancora più intuitiva, moderna e funzionale. Il nuovo portale è stato progettato con l’obiettivo di semplificare ogni fase del percorso digitale dell’utente, rendendo la ricerca delle informazioni e la prenotazione delle crociere più rapide, chiare ed efficienti.

Msc inoltre offre la possibilità di cambiare data della partenza fino a 30 giorni prima scegliendo una nuova partenza 90 giorni prima o dopo dalla data originaria del viaggio oppure optare per una destinazione diversa, senza nessun costo di modifica.

Con il supporto dedicato in ogni fase del viaggio, l’impegno “Best Holiday Ever” di Msc Crociere consente agli ospiti di prenotare con fiducia e serenità anche nell’attuale contesto di viaggio in continua evoluzione, rilassandosi con la consapevolezza che la propria vacanza estiva è completamente organizzata.