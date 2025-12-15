Msc Cruises, accordo con i cantieri Meyer Werft per 6 nuove navi

Con uno storico accordo Msc Cruises e Meyer Werft hanno siglato un ordine per quattro nuove navi da crociera di ultima generazione più due unità aggiuntive, che saranno costruite nei cantieri navali di Papenburg.

Le navi faranno parte della nuova classe ‘New Frontier’ e saranno consegnate a cadenza annuale a partire dal 2030. Avranno una capacità massima di 5.400 passeggeri e circa 180.000 tonnellate di stazza lorda. “Insieme, creeremo navi che ridefiniscono l’esperienza crocieristica preservando al contempo l’eccellenza costruttiva che pone la Germania in prima lnea nell’ingegneria navale” ha dichiarato Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Cruises.

Secondo Bernd Eikens, a.d. di Meyer Werft, questo nuovo ordine segna “una pietra miliare nei 230 anni di storia” dei cantieri e assicurerà una spinta all’economia della regione.