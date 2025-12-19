Msc e il futuro,messaggio al trade:“Crescita continua”

Msc Crociere guarda oltre il 2025 e lancia al trade un messaggio di lungo periodo. I prossimi 15-20 anni ci porteranno su un livello superiore”, afferma Leonardo Massa, vp Southern Europe, parlando di investimenti industriali concreti: nuove navi e cantieri su tutti.

Una crescita strutturale, non teorica, che aumenterà l’offerta anno dopo anno e continuerà a generare valore per le agenzie di viaggi, già cresciute insieme al brand. Il messaggio è diretto: chi ha investito è confermato, chi ha solo venduto è chiamato a fare un salto di qualità.

Con il 2025 chiuso in modo positivo, il direttore commerciale Luca Valentini evidenzia nuove opportunità di vendita su corto, medio e lungo raggio: Alaska, Caraibi del Sud destagionalizzati, nuove proposte nel Mediterraneo. Centrale l’aumento del fatturato accessorio, trainato da pacchetti bevande, servizi prepagati ed esperienze di bordo. Asset chiave resta MSC Yacht Club, presente anche in Alaska e, per la prima volta, nel Giro del Mondo 2026: un prodotto da 109 giorni, con 2026 quasi sold out, 2027 aperto e 2028 in arrivo.

Paola Trotta