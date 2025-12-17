TTG Italia

Nuovi itinerari
nel Mediterraneo
per Msc nel 2026

In vista dell’estate 2026 Msc Crociere rafforza la propria proposta nel Mediterraneo Orientale con due navi simbolo, Msc Lirica e Msc Divina, e itinerari di 7 notti pensati per intercettare una domanda sempre più orientata a esperienze autentiche e diversificate.

Le nuove crociere toccheranno Grecia, Turchia, Italia e Montenegro, alternando destinazioni iconiche a scali emergenti. Msc Lirica salperà da Venezia-Marghera con tappe a Kotor, Mykonos, Syros e Ancona, includendo un pernottamento a Mykonos per vivere l’isola oltre le ore diurne. Msc Divina partirà invece da Civitavecchia verso Mykonos, Kusadasi ed Efeso, Marmaris, Napoli e ritorno. Proprio Marmaris e Syros rappresentano le novità più interessanti, gemme meno battute ma ricche di identità, cultura e paesaggi.

“Con questi itinerari valorizziamo la straordinaria ricchezza del Mediterraneo Orientale, combinando mete iconiche e destinazioni ancora poco conosciute” sottolinea Leonardo Massa, vp Southern Europe Msc Crociere. Un’offerta che punta su equilibrio tra mare, città d’arte, gastronomia e comfort, anche grazie all’esperienza premium dell’Msc Yacht Club, confermando il ruolo strategico dell’area per la programmazione estiva del Gruppo.

