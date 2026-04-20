Msc Euribia lascia il Golfo Persico e torna sul Nord Europa

La nave da crociera Msc Euribia dopo un mese e mezzo di blocco nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran, è riuscite a superare lo stretto di Hormuz. Secondo quanto riporta Msc Crociere, il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità precedenti.

La Euribia è in rotta per riprendere la sua stagione nel Nord Europa e, poiché la nave potrà ora rientrare prima del previsto, Msc Crociere conferma che la crociera in partenza il 16 maggio da Kiel (e il 17 maggio da Copenaghen) si svolgerà come pianificato in origine, con tutte le successive partenze confermate secondo programma.

Gli ospiti le cui crociere sono state cancellate avranno la possibilità di trasferire la propria prenotazione su questa partenza, qualora lo desiderino, e saranno contattati direttamente per ulteriori dettagli.