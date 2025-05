Msc Foundation e Webuild hanno partecipato come domatori alla raccolta fondi ‘Milano per gli alberi’, contribuendo al posizionamento di oltre 730 alberi ai Giardini Pubblici Indro Montanelli e al parco Forlanini.

L’iniziativa è stata avviata dal Comune di Milano per il ripristino del verde dopo il nubifragio che colpì la città nell’estate del 2023 con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 Km/h, provocando la caduta di oltre 4mila piante.

Da alcune settimane sono terminati i lavori di piantumazione in questi due parchi cittadini: per questo motivo l’amministrazione ha voluto ringraziare i due donatori in un evento che si è tenuto oggi a Palazzo Marino, in cui sono stati presentati i due progetti di messa a dimora delle alberature e a cui hanno partecipato, oltre a rappresentanti del Comune di Milano, anche Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione Crociere del Gruppo Msc e presidente del comitato esecutivo della Msc Foundation e Pietro Salini, amministratore delegato Webuild.

“Le immagini degli alberi abbattuti dalla violenza del nubifragio che ha colpito la città a luglio 2023 sono un ricordo ancora vivido nella memoria di tutti noi - ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. La città si è subito attivata per rimettere in sicurezza i parchi, dando avvio anche alla raccolta fondi ‘Milano per gli alberi’. Ringrazio Msc Foundation e WeBuild per aver aderito a questa iniziativa. Attraverso le loro donazioni, oggi la ferita inferta dall’alluvione del 2023 al verde di due parchi simbolo della nostra città come i Giardini Montanelli e il Parco Forlanini può dirsi finalmente guarita”.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla ripiantumazion presso i Giardini Montanelli – ha aggiunto Vago -, cuore verde e simbolo di questa città. L’iniziativa riflette l’essenza della Msc Foundation, il cuore filantropico del nostro Gruppo, impegnata in progetti di conservazione ambientale e nel sostegno delle comunità, come dimostrano le 27 iniziative supportate in Italia dal 2019. La rigenerazione del verde pubblico non comporta solo piantare alberi. Significa garantire salute, resilienza climatica, bellezza e senso di appartenenza, rafforzando l’identità collettiva il senso di comunità. Grazie alla partnership con il Comune di Milano, pensiamo di aver contribuito a restituire alla città non solo un’area di verde, ma anche una parte dello spirito che la anima”.