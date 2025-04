Msc Group lo ha confermato: è in fase di creazione alle Bahamas una nuova isola privata per le navi da crociera del gruppo. Sarà circa un terzo delle dimensioni di Ocean Cay, l’altra isola privata della compagnia, e sarà costruita su quello che ora è un banco di sabbia naturale.

“L’isola, ancora senza nome - ha riferito un portavoce di Msc - è conosciuta internamente come Little Cay e rappresenta per noi un’opportunità per sviluppare ulteriormente un’esperienza di lusso esclusiva per i nostri ospiti”.

“Questa seconda isola - ha aggiunto - rimarrà fedele alla linea seguita da Ocean Cay, offrendo un’esperienza che connette gli ospiti alla natura, alle spiagge incontaminate e alla bellezza dell’oceano, oltre a strutture di lusso e giochi d’acqua”.

Come riporta TravelPulse anche il presidente esecutivo di Msc, Pierfrancesco Vago, ha commentato lo sviluppo della nuova isola. “Offrirà un’esperienza diversa per i diversi marchi - ha affermato -. La stiamo progettando per offrire un’esperienza di lusso incredibile senza rovinare il paradiso esistente”.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’isola, poiché il progetto è ancora nelle primissime fasi. Msc ha tuttavia affermato di stare collaborando con funzionari e partner alle Bahamas per pianificare il progetto. L’attuale isola privata di Msc, Ocean Cay, è stata aperta agli ospiti nel 2019 e tutte le crociere Msc ai Caraibi e alle Bahamas in partenza da Miami, Orlando e New York includono una visita a Ocean Cay. Nel 2024 è stata oggetto di un’importante ristrutturazione, per la quale Msc ha speso circa 100 milioni di dollari per aggiungere nuovi sistemi di gestione delle acque piovane e di scarico, aree di intrattenimento, tre nuovi edifici per gli alloggi del personale, uno yacht club privato, un impianto solare e altri servizi.