Aprono oggi le vendite di Msc Crociere per la stagione estiva 2028 in Alaska, confermando la destinazione nel proprio network con la terza stagione consecutiva di Msc Poesia. La nave salperà da Seattle dal 24 aprile al 18 settembre 2028, proponendo itinerari settimanali di sette notti lungo l’Inside Passage, con scali a Ketchikan, Icy Strait Point, Juneau e Victoria e navigazione nel fiordo di Tracy Arm.

L’apertura delle prenotazioni con quasi due anni di anticipo punta a intercettare la crescente domanda per una delle destinazioni più richieste del mercato crocieristico. Tra una stagione estiva e l’altra Msc Poesia sarà impiegata nelle crociere Grand Voyage attraverso il Canale di Panama tra Miami e Seattle.

La nave arriva alla stagione 2028 dopo un importante intervento di restyling che ha introdotto l’Msc Yacht Club, il concept “nave nella nave” con 69 suite, servizio maggiordomo e concierge attivo 24 ore su 24 e aree esclusive, oltre ai nuovi ristoranti tematici Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar. L’offerta si completa con spazi wellness rinnovati e servizi dedicati alle famiglie.