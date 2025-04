Msc inaugura il Cruise Terminal di Barcellona

Inaugurazione ufficiale per il nuovo Msc Barcelona Cruise Terminal. La cerimonia è avvenuta in occasione del primo scalo di Explora II.

Al taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, José Antonio Santano Clavero, segretario di stato per i Trasporti e la Mobilità Sostenibile del governo spagnolo, insieme a Pierfrancesco Vago, executive chairman, divisione Crociere, Gruppo Msc, Gianluca Suprani, svp global port development di Msc Crociere e Anna Nash, global president di Explora Journeys.

Pierfrancesco Vago ha dichiarato: “Barcellona è un partner strategico per il Gruppo Msc da oltre quattro decenni e per Msc Crociere da più di 25 anni. Il nuovo terminal non è solo un investimento in una moderna infrastruttura portuale, ma dimostra che siamo allineati con la strategia della città per un modello di turismo più equilibrato e sostenibile, il tutto portando benefici economici alla regione. Siamo contenti di aver intrapreso questo nuovo capitolo con il porto di Barcellona: i nostri ospiti di Msc Crociere e di Explora Journeys potranno godere dei vantaggi offerti da questa struttura crocieristica moderna, innovativa e sostenibile”.

Il terminal di riferimento è stato progettato dallo studio di architettura catalano Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. Questo edificio all’avanguardia è stato concepito per dare continuità all’esperienza di crociera permettendo agli ospiti, sin dal loro arrivo in terminal, di intraprendere un viaggio che riflette l’eleganza, il comfort e il servizio che troveranno a bordo.

Progettato con grande attenzione alle caratteristiche ambientali e all’efficienza energetica, il terminal incorpora tecnologie di risparmio energetico e materiali sostenibili. La connessione delle navi alla rete elettrica da terra alla nave sarà disponibile nel 2027 e permetterà di spegnere i motori durante l’attracco in porto, eliminando le emissioni nell’ambiente.

Quest’estate sarà possibile scegliere di imbarcarsi a Barcellona su cinque navi che faranno scalo nella capitale della Catalogna nell’ambito delle loro crociere nel Mediterraneo: Msc World Europa, Msc Seaview, Msc Seaside, Msc Magnifica e Msc Orchestra. Anche la nave di lusso Explora II farà scalo regolarmente durante la stagione estiva e Barcellona sarà uno dei suoi porti principali.