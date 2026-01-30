Msc investe su Ocean Cay: nuovi servizi e capacità raddoppiata entro il 2027

Msc Crociere ha annunciato un nuovo piano di investimenti per Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata della compagnia alle Bahamas, con l’obiettivo di potenziare l’offerta per gli ospiti e aumentare la capacità operativa della destinazione. Gli interventi principali includono nuove strutture per gli ospiti e l’estensione del molo, che consentirà l’attracco simultaneo di due navi da crociera. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine del 2027.

Ocean Cay, inaugurata a fine 2019, dispone attualmente di oltre due miglia di fronte mare, articolate su otto spiagge, e di un’infrastruttura che comprende sette bar, il Seakers Food Court, food truck, attività acquatiche e un ampio portafoglio di escursioni a terra.

Nuove strutture e ampliamento dell’offerta

Per quanto riguarda la ristorazione saranno aggiunti quattro nuovi punti food, portando il totale a sette. L’espansione include un ristorante specialty firmato, nuovi buffet e formule di food market.

Il Seakers Cove Family Beach sarà oggetto di un upgrade con playground per bambini, splashpad, percorso avventura con elementi acquatici, oltre a spazi per attività ricreative come ping-pong e calcio balilla.

Arrivano le aree adults-only: sarà introdotta Paradise Sands, una nuova spiaggia riservata agli adulti, pensata per un utilizzo differenziato nell’arco della giornata. Aumenteranno anche il numero e la tipologia di cabanas prenotabili, ampliando l’offerta premium sull’isola.

Al suo debutto anche la Msc Foundation “Shifting Perspective” Experience, un nuovo format dedicato alla conservazione marina, con attività immersive su ripristino dei coralli, ricerca scientifica ed ecosistemi oceanici.

Estensione del molo e seconda isola

Sul fronte infrastrutturale, sono già iniziati i lavori per l’estensione del molo, che permetterà a due navi di attraccare contemporaneamente. Le navi Msc ormeggiano direttamente all’isola, consentendo l’accesso a piedi agli ospiti. L’intervento rappresenta un elemento strategico per aumentare la capacità giornaliera e la flessibilità nella pianificazione degli itinerari.

Parallelamente, Msc Cruises sta portando avanti lo sviluppo di una seconda isola privata adiacente a Ocean Cay, attualmente nota internamente come Little Cay. Il progetto, ancora senza nome ufficiale, seguirà lo stesso modello di Ocean Cay, con focus su esperienze a contatto con la natura, spiagge incontaminate, infrastrutture di fascia alta e servizi acquatici.