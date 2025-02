Per il comparto crocieristico si prospetta un altro anno con il vento in poppa. A confermarlo è Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc: “L’outlook sul 2025 è molto positivo – spiega il manager -. A oggi, il volume delle prenotazioni indica che la voglia di viaggiare è forte”.

Un altro dato da tenere in considerazione è il prezzo medio della crociera, che cresce e si avvicina ai valori del 2023.

“Con indicatori di mercato positivi, procede a tappe spedite anche il piano di investimenti di Msc, che festeggerà ad aprile l’arrivo della 23a nave della flotta, Msc World America. Il 2025 sarà un anno importante anche sotto il profilo dello sviluppo delle infrastrutture. A marzo si inaugurerà il nuovo terminal a Barcellona, e ad aprile quello di Miami, che grazie a un investimento di oltre 400 milioni di dollari potrà ospitare 30 mila persone al giorno”.

“Quello americano è un mercato in cui continuiamo ad espanderci, anche attraverso itinerari inediti come quelli verso l’Alaska, in partenza da Seattle nel 2026. E la quarta unità della classe World, il cui nome deve ancora essere svelato, si unirà alle navi già programmate con partenza da Port Canaveral per la stagione invernale 2027-2028, offrendo itinerari di 7 notti per tutto l’anno verso i Caraibi”.

Anche sul segmento luxury il 2025 sarà un anno da ricordare, con Explora I ed Explora II impegnate per tutta l’estate nel Mediterraneo.

Fra le novità di quest’anno anche le minicrociere primaverili nel Mediterraneo e la riproposizione del programma alle Canarie anche per il prossimo inverno.