Msc Meraviglia opererà da Miami nell’inverno 2026/2027

Cambio di rotta per Msc Meraviglia. Nella primavera del 2026 l’ammiraglia di Msc Crociere lascerà New York City per posizionarsi a Miami, da cui opererà per l’intera stagione invernale 2026/2027 itinerari verso Caraibi e Bahamas.

La decisione di spostare la Meraviglia, ha spiegato un portavoce della compagnia di crociere a Travel Weekly, è stata presa “per ottimizzare la nostra distribuzione globale e soddisfare la domanda di viaggio”.

Prima di raggiungere il porto di Miami, la nave farà tappa in Europa.

Con Msc Meraviglia saranno quattro le navi Msc che avranno come homeport Miami durante l’inverno ‘26/’27.

Verso Caraibi e Bahamas Msc Meraviglia offrirà itinerari di sei e otto notti. I viaggi di otto notti faranno tappa ad Amber Cove, a St. Maarten; St. Kitts; St. Thomas e St. John’s; Antigua e Barbuda; San Juan; Repubblica Dominicana e Nassau. Quelli da sei a Grand Turk, Puerto Plata, Nassau, nonché sull’isola privata Ocean Cay.