Msc World Asia, rinnovati gli spazi per l’intrattenimento

Sarà la nuova ammiraglia della flotta Msc Crociere e debutterà nel Mediterraneo nel dicembre 2026: si chiama Msc World Asia, terza unità della classe World Class, e promette un’esperienza di bordo ancora più coinvolgente grazie a un’offerta di intrattenimento pensata per ogni fascia d’età, in linea con lo stile Msc. Tra le novità spicca The Clubhouse, spazio multifunzionale in stile retrò per grandi e piccoli, con giochi da tavolo, pista da pattinaggio, autoscontri e area LEGO®.

Rinnovato anche il Luna Park, ora su due ponti, con spettacoli, DJ set e feste notturne ad alta energia. Torna The Harbour, parco all’aperto con l’adrenalinico Cliffhanger, un’altalena sospesa sull’oceano, e The Spiral, lo scivolo più lungo mai realizzato in mare (81 metri, 12 ponti). A bordo anche il Panorama Lounge, con musica live e pista da ballo, e il World Theatre, tempio degli spettacoli serali. Non manca la suggestiva World Promenade, cuore pulsante della nave con parate, concerti e showcooking vista oceano. Per l’inverno 2026/27 itinerari da 7 notti con scali a Barcellona, Marsiglia, Genova, Roma (Civitavecchia), Messina e Malta.