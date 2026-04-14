Msc Crociere amplia la propria strategia sulle destinazioni private e annuncia Sandy Cay, nuova isola alle Bahamas accanto a Ocean Cay Msc Marine Reserve, con apertura prevista nel 2028. Il progetto coinvolge anche Explora Journeys e rafforza il posizionamento del gruppo su esperienze esclusive e ad alto valore.

Pensata come naturale estensione di Ocean Cay, Sandy Cay introduce un format più raccolto e selettivo, dove l’isola punta su privacy, contatto diretto con la natura e un’esperienza più immersiva, con spazi progettati per favorire ritmi lenti e permanenze di qualità. Sul piano strategico, Sandy Cay completa l’offerta esistente, amplia la capacità e segmenta ulteriormente il target.

Parallelamente, Msc ha avviato un piano di upgrade su Ocean Cay che prevede nuovi concept di ristorazione, aree dedicate a famiglie e adulti, spazi relax ampliati e attività legate alla conservazione marina. Interventi che consolidano un modello di destinazione privata evolutiva, con attenzione alla sostenibilità e alla gestione dei flussi. Con Sandy Cay, il gruppo rafforza l’integrazione tra esperienza a bordo e a terra, asset chiave nel segmento premium e luxury.