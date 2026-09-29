Msc rafforza l’offerta caraibica con la nuova Sandy Cay

Msc accelera alle Bahamas con Sandy Cay, destinazione privata di lusso riservata agli ospiti di Msc Crociere ed Explora Journeys. La Divisione Crociere del Gruppo ha celebrato l’avvio dei lavori insieme al primo ministro bahamense Philip Davis e all’executive chairman Pierfrancesco Vago. Apertura prevista nel 2028.

Posta vicino a Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola offrirà un’esperienza intima e immersiva con spiagge incontaminate, rifugi privati, alta ristorazione, aree dedicate al benessere e servizio personalizzato. Il progetto rafforza gli investimenti di lungo periodo del gruppo nell’arcipelago e amplia l’offerta caraibica. Anche Ocean Cay sarà potenziata con nuovi ristoranti, concept di spiaggia per famiglie e adulti, spazi relax ed esperienze sulla tutela dell’ambiente marino. Le due isole proporranno soggiorni legati a natura, autenticità e ospitalità di alto livello.