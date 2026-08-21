Msc Crociere ridisegna l’inverno 2027/2028 e rafforza due bacini strategici: Mediterraneo occidentale, Caraibi meridionali e Antille. Msc World Europa, inizialmente destinata al Medio Oriente, resterà nel Mediterraneo con crociere di sette notti e tre imbarchi da Genova, Civitavecchia e Messina. L’itinerario toccherà Barcellona, Marsiglia e La Valletta, valorizzando World Promenade, World Galleria, ristoranti di specialità, bar, lounge, intrattenimento e servizi per le famiglie.

Nei Caraibi debutterà invece la nuova ammiraglia Msc World Asia, con viaggi di 7 e 14 notti da Fort-de-France, Pointe-à-Pitre e Bridgetown. Per il mercato italiano sarà disponibile la formula “cruise&flight”, con volo diretto verso la Martinica. Le rotte comprenderanno Santa Lucia, Grenada, Sint Maarten, Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis, Dominica e Saint Vincent e Grenadine.

A bordo, l’offerta includerà Cliffhanger, l’altalena sospesa sull’acqua, la più grande esperienza Venchi dedicata al cioccolato mai realizzata su una nave, spazi outdoor e attrazioni per tutte le età. I clienti coinvolti dalle modifiche agli itinerari già programmati sono stati contattati e informati sulle alternative disponibili.