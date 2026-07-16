MSC rinnova la partnership con AC Milan

Prosegue il sodalizio tra MSC Crociere e il Milan. Per il quarto anno consecutivo la compagnia di crociere sarà principal partner e official sleeve partner. La rosa dei venti dell’azienda fregerà così la manica della maglia ufficiale della squadra rossonera maschile, femminile e Primavera anche nella stagione 2026/2027. “A Casa Milan ci sentiamo a casa, è un onore proseguire l’itinerario di crescita iniziato anni fa e che continuerà a vederci insieme nel futuro - ringrazia Leonardo Massa, vice president Sud Europa MSC Crociere nell’evento presso l’headquarter del Milan a Milano -. I buoni marinai sanno navigare assieme anche quando il mare è agitato e oggi rinnoviamo la nostra presenza accanto alla squadra”.

La partnership strategica rafforza la presenza del brand MSC a Milano e nel Nord Italia: “Il Milan rappresenta Milano, cuore pulsante della nostra attività e con cui condividiamo i valori di globalità ed esperienzialità da players globali” prosegue Massa.

Le due società si impegnano così a condividere conoscenze e a garantirsi sostegno reciproco. “MSC è membro della nostra famiglia, riflettiamo gli stessi valori, rappresentiamo l’eccellenza italiana e l’innovazione nel creare esperienze per fan e ospiti - afferma Maikel Oettle, chief revenue officer AC Milan - questo è il momento per riflettere sugli ultimi tre anni, dove abbiamo imparato ad affrontare le sfide dell’oceano”. “Quando una partita è difficile, gli allenatori dicono che sono tutti sulla stessa barca; noi lo siamo davvero” - conclude Massa.