Msc Crociere investe sulle spa di bordo e l’offerta wellness

Con un focus preciso sul mondo del wellness e delle spa, nel corso del 2026 Msc Crociere introdurrà progressivamente su tutta la flotta la rinnovata esperienza Msc Aurea Spa, trasformando la tradizionale spa di bordo in una vera e propria destinazione dedicata al benessere e alla bellezza, con servizi rinnovati.

Questa evoluzione punta a intercettare il turismo del benessere, a oggi uno dei segmenti in più rapida crescita dell’industria turistica globale. Come ha commentato Georg Schmickler, senior vice president onboard revenues di Msc Crociere: “Oggi i viaggiatori cercano molto più di una semplice vacanza: desiderano tornare a casa sentendosi meglio di quando sono partiti. La nostra ambizione è creare l’esperienza di benessere più completa in mare, combinando relax, bellezza, recupero e cura di sé in un’unica proposta. Che si tratti di rigenerarsi, migliorare la salute della pelle, beneficiare di trattamenti specifici o semplicemente concedersi un momento di tranquillità, Msc Aurea Spa offre oggi un’esperienza paragonabile a quella dei migliori wellness retreat al mondo”.

Un'offerta completa, quella annunciata dalla Compagnia in una nota stampa, che integra rituali spa esclusivi, tecnologie avanzate per la cura della pelle, servizi di medicina del benessere e trattamenti personalizzati, tipici delle migliori destinazioni wellness a livello internazionale. Dalle rigeneranti terapie endovenose ai trattamenti di medicina estetica, passando per la diagnostica cutanea supportata dall’intelligenza artificiale e innovativi trattamenti skincare, fino allo sbiancamento dentale, piercing alle orecchie e servizi di barberia.