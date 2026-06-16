TTG Italia
Italian Exhibition Group

Msc Crociere rilancia il last minute con Best Now per l’estate 2026

Msc Crociere rilancia il last minute con Best Now per l’estate 2026

“Le crociere rappresentano una soluzione ideale per chi cerca relax, scoperta e intrattenimento in un’unica formula e con Best Now sarà possibile accedere ad alcuni dei nostri itinerari più richiesti. Quest’anno le prenotazioni last minute sono una componente rilevante del mercato turistico e vogliamo valorizzare questo trend attraverso una proposta dedicata che offre vantaggi concreti ai viaggiatori ed è uno strumento importante anche per le agenzie di viaggio, che potranno proporre ai propri clienti una soluzione competitiva e immediata”, questa la dichiarazione di Luca Valentini, Direttore Commerciale di Msc Crociere per presentare la tariffa Best Now nell’ambito della formula Best Holiday Ever.

“Con Best Now – prosegue Valentini - vogliamo offrire ai nostri ospiti l’opportunità di partire con breve preavviso e vivere un’esperienza di vacanza completa e accessibile”.

Gli itinerari da prenotare

Tramite l’iniziativa, Msc comunica che è possibile prenotare tra una selezione di itinerari nel Mediterraneo e nel Nord Europa fino a esaurimento dei posti dedicati.

Nel Mediterraneo, gli ospiti potranno scegliere tra partenze da Venezia, Genova, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Ancona, Napoli, Bari, Brindisi, Messina, Palermo e Cagliari, per itinerari che consentono di scoprire alcune delle destinazioni più apprezzate tra Italia, Spagna, Francia, Grecia, Malta e Turchia.

Per chi desidera esplorare il Nord Europa, la promozione include invece partenze da Kiel e Amburgo, ideali per raggiungere la Scandinavia e i fiordi norvegesi. Per queste crociere sono inoltre disponibili soluzioni con volo charter incluso dai principali aeroporti italiani, per garantire un’esperienza di viaggio completa.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana