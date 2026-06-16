Msc Crociere rilancia il last minute con Best Now per l’estate 2026

“Le crociere rappresentano una soluzione ideale per chi cerca relax, scoperta e intrattenimento in un’unica formula e con Best Now sarà possibile accedere ad alcuni dei nostri itinerari più richiesti. Quest’anno le prenotazioni last minute sono una componente rilevante del mercato turistico e vogliamo valorizzare questo trend attraverso una proposta dedicata che offre vantaggi concreti ai viaggiatori ed è uno strumento importante anche per le agenzie di viaggio, che potranno proporre ai propri clienti una soluzione competitiva e immediata”, questa la dichiarazione di Luca Valentini, Direttore Commerciale di Msc Crociere per presentare la tariffa Best Now nell’ambito della formula Best Holiday Ever.

“Con Best Now – prosegue Valentini - vogliamo offrire ai nostri ospiti l’opportunità di partire con breve preavviso e vivere un’esperienza di vacanza completa e accessibile”.

Gli itinerari da prenotare

Tramite l’iniziativa, Msc comunica che è possibile prenotare tra una selezione di itinerari nel Mediterraneo e nel Nord Europa fino a esaurimento dei posti dedicati.

Nel Mediterraneo, gli ospiti potranno scegliere tra partenze da Venezia, Genova, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Ancona, Napoli, Bari, Brindisi, Messina, Palermo e Cagliari, per itinerari che consentono di scoprire alcune delle destinazioni più apprezzate tra Italia, Spagna, Francia, Grecia, Malta e Turchia.

Per chi desidera esplorare il Nord Europa, la promozione include invece partenze da Kiel e Amburgo, ideali per raggiungere la Scandinavia e i fiordi norvegesi. Per queste crociere sono inoltre disponibili soluzioni con volo charter incluso dai principali aeroporti italiani, per garantire un’esperienza di viaggio completa.