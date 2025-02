Msc World America ha completato con successo le prove in mare nell’Oceano Atlantico, entrando nella fase finale di preparazione per la sua stagione inaugurale nei Caraibi. La nave, terza a Gnl di Msc Crociere, sarà consegnata il 27 marzo alla compagnia dai cantieri Chantiers de l’Atlantique di Saint Nazaire, in Francia, e farà il suo debutto a Miami il 9 aprile 2025.

Msc World America, la 23esima nave della flotta, offre un mix di stile europeo e comfort americano, con sette distretti dedicati a esperienze uniche a bordo. La nave sarà anche la prima a scalo nel nuovo terminal PortMiami, il più grande del mondo. Con una capacità di 6.762 passeggeri e 2.138 membri dell’equipaggio, Msc World America inizierà le sue crociere settimanali nei Caraibi il 12 aprile includendo scali a Puerto Plata, San Juan, Costa Maya, Cozumel, Isla de Roatan e Ocean Cay.