Msc World Asia debutta il 6 dicembre da Genova, home port della nuova ammiraglia di Msc Crociere. L’itinerario nel Mediterraneo tocca Civitavecchia, Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Napoli si aggiunge dalla primavera. Per l’inverno 2027/28 la compagnia trasferirà la nave nei Caraibi meridionali. Chantiers de l’Atlantique ha consegnato il 25 novembre a Saint-Nazaire la 24esima unità della flotta Msc, ventesima costruita dal cantiere francese per la compagnia. Il battesimo è in programma il 28 novembre a Le Havre.

“Testimonia oltre 25 anni di collaborazione”, dice Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc, riferendosi alla consegna. La nave, della serie World Class, ha un indice di efficienza energetica di progetto (EEDI) del 50% inferiore al riferimento IMO per unità della stessa tipologia e dimensione.