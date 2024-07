Per rendere unica l’esperienza degli ospiti che scelgono la sistemazione Yacht Club, Mcc Crociere ha studiato oltre 90 escursioni a terra dedicate solo alla clientela di quest’area esclusiva.

Queste particolari escursioni sono disponibili in diversi porti di Mediterraneo, Caraibi e Nord Europa. Tra i plus la creazione di un gruppo ristretto, lo sbarco prioritario, il transfer privato.

“La nuova offerta è nata in seguito ai feedback dei clienti e al desiderio di proporre un’esperienza più esclusiva per gli ospiti dell’Msc Yacht Club. Gli ospiti beneficeranno di un viaggio senza soluzione di continuità che comprende il servizio dei maggiordomi a bordo ed esclusive guide locali per le escursioni a terra, oltre alla possibilità di immergersi completamente nella cultura, nella cucina e nelle tradizioni di ogni destinazione” ha dichiarato Marialuisa Iaccarino, responsabile delle escursioni a terra di Msc Crociere.

Tra le esperienze proposte ci sono il laboratorio di profumi a Cannes, la lezione di cucina a Santa Margherita Ligure, qualche ora di relax alle terme islandesi, la degustazione di whisky in Scozia, la gita in catamarano in Messico, una giornata in una lussuosa cabina privata in Giamaica. Le escursioni sono già prenotabili per gli ospiti dell’Msc Yacht Club.