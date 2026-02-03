Msc Yacht Club ora disponibile su Musica e Orchestra

Lo Yacht Club di Msc Crociere arriva a bordo anche delle navi Musica e Orchestra, portando così a quota 19 le unità dove è presente l’area riservata introdotta dalla compagnia.

“Le spaziose ed eleganti suites – spiega in una nota la società - si affiancano a un servizio di maggiordomo attivo 24 ore su 24 e a un concierge dedicato, mentre ristorante gourmet, lounge raffinata e solarium privato offrono ambienti esclusivi in cui rilassarsi. Il tutto a pochi passi dall’ampia proposta di ristoranti, attività e intrattenimento disponibili a bordo”.

Tra le attrazioni più esclusive omaggi gastronomici e bottiglie di distillati premium direttamente in suite oppure servizi di disfacimento e preparazione dei bagagli, appuntamenti di shopping privati nelle boutique di bordo al di fuori degli orari di apertura. “Gli ospiti potranno anche godere di Med by Msc, la collezione esclusiva di prodotti da bagno biologici creata appositamente per gli ospiti dell’Msc Yacht Club – conclude la nota -. Per chi desidera esperienze a terra su misura, sono inoltre disponibili escursioni personalizzate e trasporti privati in linea con le preferenze di ciascun ospite”.