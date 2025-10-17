Naar compie 30 anni e li festeggia con un’espansione in Europa in grande stile. Il tour operator dei viaggi bespoke di alto livello ha infatti aperto una filiale in Francia e una in Belgio e sta per avviare due rappresentanze in Germania e Svizzera. “Abbiamo l’obiettivo di diventare il player principale dei viaggi di alto livello in Italia come in Europa, dove oltretutto stiamo andando benissimo”, ha spiegato a TTG Frederic Naar, titolare del to.

Il 2025 si chiude infatti con un fatturato del gruppo di circa 80 milioni di euro, di cui 70 prodotti in Italia e la restante decina all’estero. “La Francia sta andando bene, ma il Belgio ci ha stupiti, tanto che in meno di un anno siamo passati da 4 a 11 dipendenti”, ha aggiunto Naar.

Il futuro

La strategia del t.o. guarda alla crescita in mercati nuovi, valorizzando al contempo l’italianità del marchio. “L’obiettivo è chiudere il 2026 con un fatturato di 20/22 milioni di euro solo dal mercato estero. Ci aspettiamo una crescita media del 25/30%”, ha precisato Naar.

Sul fronte del prodotto, nell’anno in corso gli Usa hanno continuato a rappresentare il 40% del fatturato, anche se da maggio hanno accusato un forte calo, ma è il Giappone ad aver stupito per la costante ascesa. Tra le novità, invece, ci sono lo Sri Lanka, il Brasile e la Cina. “Su quest’ultima - ha rimarcato il manager - stiamo investendo molto. Stiamo creando dei viaggi anche di coppia, completamente tailor-made. Vorremmo far avere a questa destinazione, gli stessi risultati del Giappone”.