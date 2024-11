Indulgence: l’essenza dell’Europa nella nuova linea Naar Bespoke Travel

Un lavoro certosino per confezionare una linea di prodotto studiata in ogni minimo dettaglio, destinata a riportare in primo piano l’Europa venduta in agenzia. “Il nostro continente – spiega Corrado Locatelli, Chief Operations Officer and Head of Product di NAAR – è un po’ uscito dal mirino delle mete trattate dagli agenti; con questa selezione desideriamo riportare l’attenzione sulla ricchezza e varietà dei territori, da quelli iconici a quelli meno conosciuti”.



La selezione è stata rigorosa: mete di carattere conosciute o fuori dai circuiti ordinari, hotel di grande personalità e profondamente legati ai loro territori, esperienze autentiche, trasporti rispettosi dell’ambiente. “Senza fare greenwash spicciolo – aggiunge Locatelli -, ove possibile, ci siamo orientati sul trasporto ferroviario: alta velocità, reti ferroviarie nazionali o treni storici di grande fascino”.

Francia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Finlandia ed Islanda sono le perle del portfolio Indulgence. “Abbiamo già in produzione trenta idee viaggio, itinerari e soggiorni sui paesi in elenco, punto di partenza per l’allargamento della linea prodotto alle destinazioni extra continente che rimangono il core business dell’azienda”.

Alcune delle proposte Indulgence.

Aquitania: il vigneto più grande del mondo

Armonia perfetta di natura, città e villaggi di grande fascino e il vigneto DOC più esteso dell’Hexagone: 60 Grands Crus Classés, giusto per dare un’idea. Nella programmazione Naar Bespoke Travel tutto questo si traduce in 4 notti trascorse in strutture targate Relais & Chateaux: a Bommes-Sauternes, Saint Émilion, Cognac e nel Médoc. Senza dubbio “un itinerario per gli appassionati dei grandi vini e della buona cucina, hôtellerie d’eccellenza e tre ristoranti 2 stelle Michelin”.