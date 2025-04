Tre appuntamenti nel Nord-Ovest, Centro-Sud e Nord-Est della Penisola, per una giornata e mezza di formazione, networking e attività esperienziali. Ricominciano gli eventi per agenti di viaggi organizzati da Naar Tour Operator, che sta per partire con i suoi workshop intitolati ‘Il giro del Mondo con Naar’, un’occasione per incontrare partner internazionali, confrontarsi direttamente con i product manager di Naar e partecipare a momenti di convivialità.

Si incomincia con la tappa dell’11–12 aprile a Stresa che, oltre al workshop, prevede una cena di gala in una location a filo d’acqua e la visita esclusiva all’Isola Bella. Il secondo appuntamento sarà il 9 e 10 maggio a Roma, con cena panoramica e un’esperienza guidata alla scoperta degli angoli più suggestivi della Capitale. Pozzolengo-Brescia è la destinazione scelta per l’ultimo evento, il 23 e 24 maggio. In un’oasi di benessere, il golf club scelto per l’evento offrirà agli ospiti relax nella Spa o una lezione di golf.

“Bespoke - commenta Luca Battifora, general manager di Naar - significa anche questo: non solo confezionare il prodotto su misura del cliente, ma anche far interagire i nostri partner; fornitori da un lato con i propri prodotti e servizi, e agenzie dall’altro, con il supporto dei nostri product manager e area manager commerciali. Con questi eventi vogliamo offrire un’occasione certamente formativa, ma anche di confronto e relazione: 24 ore da trascorrere insieme in contesti prestigiosi, per coniugare l’interesse professionale alla piacevolezza”.

Dalle 10 alle 18,30 del venerdì, le sessioni di lavoro vedranno protagonisti esperti del settore che guideranno gli agenti di viaggi alla scoperta delle ultime tendenze di mercato e delle destinazioni più esclusive. Dalle 19 fino al sabato a mezzogiorno il networking prenderà vita tra cene di gala, spettacoli e attività immersive, per consolidare rapporti e costruire nuove sinergie. Gli eventi sono a numero chiuso e gli inviti sono gestiti direttamente dai sales di zona.