Naar rafforza il marketing con Silvia Mussa

Naar Bespoke Travel rafforza il marketing. L’operatore annuncia l’ingresso in azienda di Silvia Mussa, che assume il ruolo di head of b2b marketing.

La new entry porta con sé oltre tredici anni di esperienza manageriale nel marketing, maturata all’interno di una primaria realtà del settore turistico, dove ha operato su business unit retail, corporate e tour operating, sviluppando progetti e strategie dedicate al trade.

Il suo ingresso consente al tour operator di completare l’organico del reparto marketing di Naar in una fase di forte crescita dell’azienda. “Siamo impegnati su diversi progetti di sviluppo - spiega il managing director, Luca Battifora -, in termini dimensionali con le sedi estere per l’espansione nei mercati europei, strutturali in Italia che, oltre a rappresentare il principale mercato per volumi prodotti ad oggi, con la sede di Milano funge anche da hub per l’approvvigionamento di prodotto e servizi a beneficio di tutti i mercati in cui Naar è presente; tecnologici con lo sviluppo della nostra piattaforma, di prodotto e tanto altro. Era necessario - continua - dotarci di una struttura marketing ancora più solida, accrescere le nostre competenze, completare il team in linea con le esigenze dell’azienda e l’ingresso di Silvia rappresenta il completamento di questo percorso”.