È dal palco dell’Investor & Industry Forum 2026 di Xenia S.p.A. SB, hospitality company quotata con servizi b2b e la catena di proprietà Phi Hotels, che l’a.d. Ercolino Ranieri annuncia il superamento del target annuale del piano industriale 2025-2028 con ricavi 2025 a 72 milioni di euro, in crescita del +26% rispetto al 2024, l’aumento del portafoglio da 10 a 17 alberghi e il lancio del tour operator incoming Explore.

“Nel 2025 Xenia ha definitivamente lanciato il progetto di incoming con il brand Explore e l’acquisizione della Dmc Italica, definendo un operatore di riferimento per le destinazioni di provincia, non considerate dai grandi network” spiega Ranieri. Il t.o., aggiunge l’amministratore delegato., “crescerà con altre acquisizioni nei prossimi tre anni e parlerà a operatori europei interessati ai city break, ai soggiorni esperienziali e alla costruzione su misura delle richieste”. L’idea è quella di non allargarsi al target lungo raggio, ma l’evoluzione è ancora in corso.

Xenia, ha detto ancora Ranieri “ha anticipato la traiettoria di crescita industriale prevista, superando alcuni obiettivi dimensionali” e vede performance positive in tutte le linee di business, nonostante l’Ebitda 2025 a 550mila euro con un margine dell’1% risenta dell’impatto “dell’accelerazione dell’esecuzione del Piano”.

Nel 2026, le priorità del Gruppo restano “la costruzione di valore nel medio- lungo periodo, il consolidamento del perimetro industriale e la crescita guidata da disciplina finanziaria e redditività”.

A salutare la platea è intervenuta anche la ministro del Turismo Daniela Santanchè: “Ringrazio Ercolino Ranieri perché investe con i Phi Hotels nelle aree del Paese in cui si registra undertourism, facendo in modo che l’industria del turismo cresca in aree meno note”.

Una divisione in espansione, infatti, è quella di Phi Hotels, che ha ricavato 21,4 milioni di euro, ha contato 17 alberghi entro fine anno e +91,4% di chiavi sul 2024, e progredirà verso i 25 hotel entro il 2028.