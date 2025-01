Alidays porta “Mauritius on tour” per riscoprire il lato giovane e fresco della destinazione. Il primo roadshow del 2025, con tappe a Milano, Verona e Bologna, sgancia l’isola dell’Oceano Indiano dallo stereotipo di pura destinazione mare per clienti silver, o per coppie interessate soprattutto alle combinazioni con Emirati Arabi, Sud Africa e Giappone.

“Se i cambiamenti meteorologici in corso rendono oggi piacevoli anche i mesi prima di maggio e dopo settembre - osserva Marianna Salerno, destination manager Alidays - l’offerta di Mauritius continua ad arricchirsi di esperienze naturalistiche e culturali che fanno del suo visitatore uno dei maggiori reapeter di mercato. Il post Covid ha contribuito a innalzare ancor più il livello qualitativo delle strutture ricettive, favorendo soggiorni con memorabili trattamenti tanto nel segmento upscale quanto nei tre stelle”.

Le attività

Affiancato da un ampio numero di partner, fra cui Mauritius Tourism Board, Constance Hotel & Resorts, The Residence Hotels, Verana & Hermitage Resorts, oltre che The Lux Collective, SunLife Hotels e Turkish Airlines, l’operatore milanese ha acceso l’attenzione sul crescente numero di attività di tendenza: dal “soft” whale-watching (per via di balene molto più tranquille e socievoli che in altre destinazioni) alla scoperta delle tante isole minori della costa, includendo sorprendenti beach safari per chi noleggia l’auto o svariati tour di rhum & tea tasting.