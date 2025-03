Ncl accoglie nella flotta Norwegian Aqua, la sua ventesima nave

Norwegian Cruise Line ha preso in consegna da Fincantieri Norwegian Aqua, la ventesima nave della sua flotta e la prima della nuova classe di navi di ultima generazione Prima Plus.

Mentre Norwegian Aqua si prepara ad iniziare il suo servizio, Ncl completa un altro traguardo con il varo di Norwegian Luna, che segna il completamento dei lavori esterni della nave e la prima volta che la nave entra in contatto con l’acqua. Norwegian Luna si sposterà ora nel bacino galleggiante precedentemente occupato da Norwegian Aqua per i lavori di allestimento interno, in vista del suo debutto previsto per la primavera del 2026.



“Non una semplice nave”

“Norwegian Aqua è più di una semplice nave: è un impegno verso i nostri ospiti per continuare a superare i confini e offrire di più in mare - ha dichiarato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line -. Da attrazioni come l’Aqua Slidecoaster al debutto di Sukhothai, il nostro primo ristorante thailandese, Norwegian Aqua è progettata per creare momenti indimenticabili per tutta la famiglia, navigando verso i Caraibi, le Bermuda e la nostra isola privata nelle Bahamas, Great Stirrup Cay, dove investiamo fortemente per l’esperienza degli ospiti”. “Con il varo di Norwegian Luna - ha aggiunto - stiamo già guardando avanti al prossimo capitolo dell’espansione della nostra flotta”.

Spazi più ampi e attenzione all’ospite

Seguendo l’eredità di Norwegian Prima® e di Norwegian Viva®, Norwegian Aqua è più grande del 10% in termini di dimensioni e capacità, offrendo spazi più ampi, un design curato nei minimi dettagli e un servizio che pone gli ospiti al centro, grazie al più alto rapporto personale-ospiti rispetto a qualsiasi altra nuova nave da crociera contemporanea.

Con una lunghezza di 1.056 piedi e una stazza lorda di 156.300 tonnellate, la nave può ospitare 3.571 passeggeri in doppia occupazione e vanta ampi spazi all’aperto. Una delle novità è l’Aqua Slidecoaster, la prima fusione al mondo tra una montagna russa e uno scivolo d’acqua. Il primo Glow Court di Ncl, un complesso sportivo digitale ad alta tecnologia con un pavimento LED interattivo, offre inoltre agli ospiti giochi disponibili durante il giorno, prima di trasformarsi in una discoteca durante la notte.

Sul fronte dell’offerta food a bordo debutterà il ristorante di specialità Sukhothai, che si unirà alla Cagney’s Steakhouse e al Le Bistro. Inoltre, l’Indulge Food Hall, molto apprezzato, presenta ora anche Planterie, un nuovo ristorante che offre piatti a base vegetale e opzioni salutari per pranzo e cena.

“Norwegian Aqua è una testimonianza della solida e duratura partnership tra Norwegian Cruise Line e Fincantieri, recentemente riaffermata con l’ordine storico delle quattro navi più grandi mai costruite dal nostro gruppo per il marchio” ha dichiarato Luigi Matarazzo, general manager Merchant Ships Division di Fincantieri.

Dopo una serie di crociere inaugurali in Europa, Norwegian Aqua intraprenderà un viaggio transatlantico da Southampton, Regno Unito, il 28 marzo 2025. La nave arriverà negli Stati Uniti il 4 aprile 2025, per due eventi inaugurali a Boston e New York City. Durante il suo primo anno di servizio, Norwegian Aqua salperà da Miami e Port Canaveral (Orlando), Florida, così come da New York City. Partendo dai porti della Florida, la nave offrirà brevi crociere verso le Bahamas e itinerari caraibici di sette giorni.