È troppo presto per capire cosa potrebbero significare per Norwegian Cruise Line Holdings le minacce dell’amministrazione Trump di tassare le compagnie di crociera, ma il ceo Harry Sommer ha affermato che l’impegno del presidente per la pace in Israele e Ucraina “potrebbe rappresentare un importante fattore competitivo nel 2026”.

Durante un’intervista alla Fox News riportata da Travelweekly, Sommer ha elogiato l’amministrazione per aver cercato di risolvere le tensioni geopolitiche che hanno avuto un impatto sul settore delle crociere, ovvero le guerre Israele-Hamas e Russia-Ucraina. “Se i negoziati dell’amministrazione per porre fine ai conflitti dovessero avere successo, Nclh è pronta a trarne beneficio” ha affermato il anager.

La compagnia prevede nell’estate 2026 di basare un terzo della sua flotta di 11 navi nell’Europa settentrionale. Questo senza San Pietroburgo nel mix di rotte. “Se St. Petersburg diventasse disponibile nella stagione 2026, penso che, in quanto azienda con un terzo della flotta basato in quella regione del mondo, potremmo trarne enormi benefici“.

In linea generale, Sommer ha detto di essere “ragionevolmente soddisfatto” del ritmo delle prenotazioni dell’azienda negli ultimi mesi, affermando che le prenotazioni estive in Europa e Alaska hanno “superato le aspettative”.

Sommer ha affermato che prenotazioni per i marchi di lusso di Nclh, Oceania e Regent, sono “solo un po’ più lente di quanto avremmo voluto. D’altro canto, il marchio Ncl sta ottenendo risultati leggermente migliori”.

Nell’anno fiscale 2024 il gruppo ha raggiunto un fatturato record e una forte crescita del rendimento netto..

In dettaglio, il fatturato totale ha toccato i 9,5 miliardi di dollari per l’intero anno, in aumento dell’11% rispetto al 2023 e con una crescita della capacità del 3%. La redditività netta è aumentata del 9,9%.

L’Ebitda è cresciuto del 32%, raggiungendo un record di 2,45 miliardi di dollari L’occupazione è schizzata al 104,9% nell’anno, rispetto al 102,9% del 2023.